У ДТЕК оголосили про нові локальні графіки відключення світла в Київській області на період із 24 по 27 жовтня 2025 року.

На додаток до можливих аварійних і стабілізаційних знеструмлень 24-27 жовтня в Київській області діятимуть також локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема, за даними ДТЕК, у пʼятницю, 24 жовтня 2025 року, в Київській області будуть застосовувати такі графіки відключення світла:

Рокитне (вул. Володимира Піти, Зарічна, Малика, Гната Хоменка) – з 8:30 до 18:30;

Переяслав (Авраменка, Гостинна, Делегацька, Зустрічна, Краєвидна, Поліська), Переяславське (Незалежності) – з 8:30 до 19:00;

Підлісся (Будівельників, Весняна, Вишнева, Дружби, Козацька, Лісова, Миру, Райдужна, Тиха, Ясна, пров. Весняний) – з 9:00 до 19:00;

Тарасівка (9-го Січня, Космонавтів, Патона, Польова, Привокзальна, Садова, Франка, Шевченка та прилеглі провулки) – з 9:00 до 19:00;

Крюківщина (Андріївська, Археологічна, Хмельницького, Боярська, Вереснева, Виноградна, Відродження, Вітряна, Володимирська, Грушевського, Сагайдачного та ін.) – з 8:00 до 20:00;

частково села Пірнівської громади (Воропаїв, Пірнове, Вища Дубечня, Лебедівка) – з 9:00 до 19:00;

частково Обухівської громади (Гудимове, Копачів, Германівка) – з 8:30 до 19:30.

У суботу, 25 числа, обмеження діятимуть із 9 до 19 години в селах Зазимʼя (Деснянська, Залізнична, Марущака, Молодіжна, Дорошенка, Шевченка), Гоголівка (Бориспольця, Галагана, Грушевського, Довженка, Коновальця, Кільцева та ін.) та з 8 до 20 – в селі Лісне Дмитрівської громади, повідомляє Politeka.

У Бучанській гр. в Київській області графіки відключення світла застосовуватимуть 24 та 25 числа з 9 до 17 години в Блиставиці, Ворзелі та Бучі, а 26 – з 8:30 по 18:30 у с. Блиставиця за адресою вул. Ярослава Мудрого, 1.

У понеділок, 27 жовтня, знеструмлення діятимуть у Рокитному (Волі, Космонавтів) із 8:30 до 18:30 та в селищі Козин (Весняна, Зарічна, Іржавська, Берегова, Лугова, Нова та ін.) із 8:30 до 19:30.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала про підвищення тарифів на тепло.

Також Politeka повідомляла про нове подорожчання продуктів: на що найбільше переписали цінники.

Крім того, Politeka розповідала про новий графік руху поїздів "Укрзалізниці".