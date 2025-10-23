В ДТЭК объявили о новых локальных графиках отключения света в Киевской области на период с 24 по 27 октября 2025 года.

В дополнение к возможным аварийным и стабилизационным обесточениям 24-27 октября в Киевской области будут действовать также локальные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, по данным ДТЭК, в пятницу, 24 октября 2025 года, в Киевской области будут применять следующие графики отключения света:

Рокитное (ул. Владимира Питы, Заречная, Малика, Гната Хоменко) – с 8:30 до 18:30;

Переяслав (Авраменко, Гостеприимная, Делегатская, Встречная, Пейзажная, Полесская), Переяславское (Независимости) – с 8:30 до 19:00;

Подлесье (Строителей, Весенняя, Вишневая, Дружбы, Казацкая, Лесная, Мира, Радужная, Тихая, Ясная, пер. Весенний) – с 9:00 до 19:00;

Тарасовка (9 Января, Космонавтов, Патона, Полевая, Привокзальная, Садовая, Франко, Шевченко и близлежащие переулки) – с 9:00 до 19:00;

Крюковщина (Андреевская, Археологическая, Хмельницкого, Боярская, Вересневая, Виноградная, Возрождение, Ветряная, Владимирская, Грушевского, Сагайдачного и др.) – с 8:00 до 20:00;

частично села Пирновской общины (Воропаев, Пирново, Высшая Дубечня, Лебедевка) - с 9:00 до 19:00;

частично Обуховской общины (Гудимово, Копачев, Германовка) – с 8:30 до 19:30.

В субботу, 25 числа, ограничения будут действовать с 9 до 19 часов в селах Зазимье (Деснянская, Железнодорожная, Марущака, Молодежная, Дорошенко, Шевченко), Гоголевка (Бориспольца, Галагана, Грушевского, Довженко, Коновальца и др.) и с 8 до 20 – в селе Лесное Дмитровской общины, сообщает Politeka.

В Бучанской общ. в Киевской области графики отключения света будут применять 24 и 25 числа с 9 до 17 часов в Блиставице, Ворзеле и Буче, а 26 – с 8:30 до 18:30 в с. Блиставица по адресу ул. Ярослава Мудрого, 1.

В понедельник, 27 октября, обесточения будут действовать в Рокитном (Воли, Космонавтов) с 8:30 до 18:30 и в поселке Козин (Весенняя, Заречная, Иржавская, Береговая, Луговая, Новая и др.) с 8:30 до 19:30.

