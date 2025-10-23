Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області ввели через безпекову ситуацію в регіоні, проте зміни стосуються не всіх експресів, пише Politeka.net.
Про це повідомили у телеграм-каналі Укрзалізниці.
У зв’язку з актуальною безпековою ситуацією в окремих районах області, з 21 жовтня 2025 року на території Дніпропетровщини внесено низку змін до розкладу руху приміських залізничних поїздів. Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області спрямований на забезпечення безпеки пасажирів та оптимізацію транспортного сполучення у регіоні.
Згідно з оновленим графіком, з 21 жовтня 2025 року тимчасово припинять курсування кілька приміських поїздів, які обслуговували маршрути між населеними пунктами області.
Зокрема, рух буде зупинено для таких напрямків:
- № 6112 сполученням Чаплине – Демурине;
- № 6123 сполученням Демурине – Чаплине;
- № 6473 сполученням Нікополь – Кривий Ріг.
Крім того, буде обмежено курсування низки інших маршрутів. Зокрема:
- № 6122 курсуватиме за маршрутом Дніпро – Демурине (замість попереднього маршруту Дніпро – Просяна);
- № 6135 здійснюватиме рейс Демурине – Синельникове-1 (замість Просяна – Синельникове-1). Відправлення цього рейсу заплановане на 19:56.
Також повідомляється, що з 22 жовтня 2025 року тимчасово припинив курсування експрес № 6472 сполученням Кривий Ріг – Нікополь.
Наступні зміни набудуть чинності з 23 жовтня 2025 року. З цього дня рейс № 6130 курсуватиме за маршрутом Дніпро – Чаплине замість попереднього напрямку Дніпро – Демурине.
Окрім того, з 24 жовтня 2025 року буде оновлено маршрут поїзда № 6109, який відтепер рухатиметься за напрямком Чаплине – Дніпро (раніше цей рейс здійснював сполучення Демурине – Дніпро).
У "Укрзалізниці" наголошують, що новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області має тимчасовий характер і буде переглянутий після стабілізації ситуації у регіоні.
