В "Укрзализныце" отмечают, что новый график движения поездов в Днепропетровской области носит временный характер.

Новый график движения поездов в Днепропетровской области ввели из-за ситуации безопасности в регионе, однако изменения касаются не всех экспрессов, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в телеграмм-канале Укрзализныци.

В связи с актуальной ситуацией безопасности в отдельных районах области, с 21 октября 2025 года на территории Днепропетровщины внесен ряд изменений в расписание движения пригородных железнодорожных поездов. Новый график движения поездов в Днепропетровской области направлен на обеспечение безопасности пассажиров и оптимизацию транспортного сообщения в регионе.

Согласно обновленному графику, с 21 октября 2025 года временно прекратят курсирование несколько пригородных поездов, обслуживавших маршруты между населенными пунктами области.

В частности, движение будет остановлено для следующих направлений:

№ 6112 сообщением Чаплино – Демурине;

№ 6123 сообщением Демурино – Чаплино;

№ 6473 сообщением Никополь – Кривой Рог.

Кроме того, будет ограничено курсирование ряда других маршрутов. В частности:

№ 6122 будет курсировать по Днепр – Демурино (вместо предыдущего маршрута);

№ 6135 будет осуществлять рейс Демурино – Синельниково-1 (вместо Просяна – Синельниково-1). Отправление этого рейса запланировано на 19:56.

Также сообщается, что с 22 октября 2025 временно прекратил курсирование экспресс № 6472 сообщением Кривой Рог - Никополь.

Следующие изменения вступят в силу 23 октября 2025 года. С этого дня рейс № 6130 будет курсировать по маршруту Днепр – Чаплино вместо предыдущего направления Днепр – Демурино.

Кроме того, с 24 октября 2025 будет обновлен маршрут № 6109, который отныне будет двигаться по направлению Чаплино - Днепр (ранее этот рейс осуществлял сообщение Демурино - Днепр).

В "Укрзализныце" отмечают, что новый график движения поездов в Днепропетровской области носит временный характер и будет пересмотрен после стабилизации ситуации в регионе.

