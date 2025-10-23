Енергетики попередили, коли та де в Одеській області з 24 по 27 жовтня 2025 року будуть застосовувати локальні графіки відключення світла.

АT "ДТЕК Одеські Електромережі" оголосило нові графіки відключення світла в області на період із 24 по 27 жовтня 2025 року, повідомляє Politeka.

Зокрема повідомляється, що в пʼятницю, 24 жовтня, графіки відключення світла в регіоні діятимуть у таких населених пунтках:

Олександрівка (вул. Затишна, Лиманська, Набережна, Озерна, Перемоги, Сільськогосподарська, Світла, Судноремонтна, Успішна, Шевченка, пров. Зелений, Грецький, Судноремонтний, Набережний) – з 8:00 до 17:00;

Подільськ (Соборна) – з 8:00 о 19:00;

Фонтанка (Дмитра Іванова, Мазепи, Молодіжна, Серпнева, Лесі Українки, Чорноморська) – з 9:00 до 18:00;

Нові Білярі (Одеська, Північна, Середня, Степова, Центральна, Шкільна) – з 8:00 до 20:00.

На неділю, 26 жовтня, знеструмлення в Одеській області заплановано в межах Куяльницької сільської територіальної громади, пише Politeka. Приблизно з 8 до 19 години без електроенергії залишаться мешканці сіл Станіславка та частково Глибочок (по вулиці Центральна).

У понеділок, 27 числа, графіки відключення світла знову діятимуть на території Куяльницьої громади. Обмеження знову будуть застосовувати в період із 8:00 до 19:00 для мешканців села Нестоїта та будинків по вул. Центральна в с. Глибочок.

Мова йде саме про планові знеструмлення в регіоні, повʼязані з проведенням ремонтних робіт у мережах. За даними про аварійні та стабілізаційні обмеження слідкуйте на сторінках ДТЕК.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала про підвищення тарифів на тепло.

Також Politeka повідомляла про нове подорожчання продуктів: на що найбільше переписали цінники.

Крім того, Politeka розповідала про новий графік руху поїздів "Укрзалізниці".