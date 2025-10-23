Энергетики предупредили, когда и где в Одесской области с 24 по 27 октября 2025 года будут применять локальные графики отключения света.

АT "ДТЭК Одесские Электросети" объявило о новых графиках отключения света в области на период с 24 по 27 октября 2025 года, сообщает Politeka.

В частности, сообщается, что в пятницу, 24 октября, графики отключения света в регионе будут действовать в таких населенных пунктах:

Александровка (ул. Уютная, Лиманская, Набережная, Озерная, Победы, Сельскохозяйственная, Светлая, Судоремонтная, Успешная, Шевченко, пер. Зеленый, Греческий, Судоремонтный, Набережный) – с 8:00 до 17:00;

Подольск (Соборная) – с 8:00 до 19:00;

Фонтанка (Дмитрия Иванова, Мазепы, Молодежная, Августовская, Леси Украинки, Черноморская) – с 9:00 до 18:00;

Новые Беляри (Одесская, Северная, Средняя, ​​Степная, Центральная, Школьная) – с 8:00 до 20:00.

На воскресенье, 26 октября, обесточивание в Одесской области запланировано в пределах Куяльницкого сельского территориального общества, пишет Politeka. Приблизительно с 8 до 19 часов без электроэнергии останутся жители сел Станиславка и частично Глубочек (по улице Центральная).

В понедельник, 27 числа, графики отключения света снова будут действовать на территории Куяльницкой общины. Ограничения снова будут применять в период с 8:00 до 19:00 для жителей села Нестоита и домов по ул. Центральная в с. Глубочек.

Речь идет именно о плановых обесточениях в регионе, связанных с проведением ремонтных работ в сетях. За данными об аварийных и стабилизационных ограничениях следите на страницах ДТЭК.

