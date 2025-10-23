Обмеження руху в Києві буде діяти декілька днів на кількох ділянках українськох столиці, тому варто знати, де та скільки днів діятимуть зміни, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні КМДА.

У Києві тимчасово обмежуватимуть рух на одній із ключових магістралей української столиці — бульварі Вацлава Гавела, що розташований у Солом’янському районі столиці. Як повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор», обмеження діятимуть у період із 23 до 26 жовтня, щодня з 8:00 до 18:00.

Причиною таких тимчасових змін у дорожньому русі є проведення поточних ремонтних робіт асфальтобетонного покриття, які мають на меті покращити стан дорожньої інфраструктури та забезпечити безпечніші умови для проїзду транспорту.

Згідно з графіком, 23 жовтня дорожні служби працюватимуть на ділянці бульвару від проспекту Відрадного до вулиці Михайла Донця. Починаючи з 24 і до 26 жовтня, ремонтні роботи перемістяться на іншу частину дороги — від вулиці Академіка Стражеска до вулиці Михайла Донця.

У «Київавтодорі» наголосили, що під час проведення ремонтних робіт частину проїжджої частини буде частково перекрито, однак проїзд транспорту повністю не зупинятиметься. Водіїв закликають заздалегідь планувати свої маршрути, враховуючи тимчасові обмеження руху в Києві, аби уникнути заторів та можливих незручностей.

Наголосимо, що всі роботи виконуються для підвищення якості дорожнього покриття та зручності пересування в майбутньому. Завершення ремонту заплановане до кінця жовтня, після чого рух бульваром Вацлава Гавела буде відновлено у звичному режимі.

