Водителей призывают заранее планировать свои маршруты с учетом временных ограничений движения в Киеве.

Ограничение движения в Киеве будет действовать несколько дней на нескольких участках украинской столицы, поэтому следует знать, где и сколько дней будут действовать изменения, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

В Киеве будут временно ограничивать движение на одной из ключевых магистралей украинской столицы — бульваре Вацлава Гавела, расположенном в Соломенском районе столицы. Как сообщили в коммунальной корпорации «Киевавтодор», ограничения будут действовать в период с 23 по 26 октября, ежедневно с 8:00 до 18:00.

Причиной таких временных изменений в дорожном движении является проведение текущих ремонтных работ асфальтобетонного покрытия, направленных на улучшение состояния дорожной инфраструктуры и обеспечение более безопасных условий для проезда транспорта.

Согласно графику, 23 октября дорожные службы будут работать на участке бульвара от проспекта Отрадного до улицы Михаила Донца. Начиная с 24 и по 26 октября, ремонтные работы переместятся на другую часть дороги — от улицы Академика Стражеско до улицы Михаила Донца.

В «Киевавтодоре» отметили, что во время проведения ремонтных работ часть проезжей части будет частично перекрыта, однако проезд транспорта не будет полностью останавливаться. Водителей призывают заранее планировать свои маршруты, учитывая временные ограничения движения в Киеве, чтобы избежать пробок и возможных неудобств.

Все работы выполняются для повышения качества дорожного покрытия и удобства передвижения в будущем. Завершение ремонта запланировано до конца октября, после чего движение по бульвару Вацлава Гавела будет возобновлено в обычном режиме.

