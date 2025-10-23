Початок опалювального сезону 2025 року в Вінниці поки що не стартував у багатоповерхових будинках через дефіцит газу та необхідність економії ресурсів, повідомляє Politeka.

Міський голова Сергій Моргунов повідомив, що тепло у житловий фонд планують подати наприкінці жовтня або на початку листопада, залежно від температурних показників та стану енергоресурсів.

З 10 жовтня комунальні служби вже забезпечують теплом об’єкти соціальної сфери — школи, дитсадки та медичні заклади. У місті також облаштували 68 пунктів обігріву в комунальних приміщеннях, а додаткові пункти планують відкрити на базі приватних об’єктів, обласних установ та укриттів. Моргунов наголосив на важливості підготовки до складної зими та закликав ОСББ організовувати пункти обігріву у доступних укриттях.

Директор комерційний АТ "Вінницяобленерго" Олексій Тарарака розповів, що від початку опалювального сезону збільшується споживання електроенергії через використання електрообігрівачів. Компанія провела ремонтні роботи, перевірила обладнання та підготувала аварійний запас, щоб забезпечити стабільне енергопостачання. Водночас тимчасові обмеження для підприємств діють у вечірній період з 16:00 до 00:00 через дефіцит потужності в об’єднаній енергосистемі.

Тарарака пояснив, що відтермінування опалювального сезону впливає на електромережу: населення активніше використовує альтернативні обігрівачі, що підвищує навантаження. Компанія постійно моніторить ситуацію, коригує роботу мереж та підтримує зв’язок із теплопостачальними підприємствами для координації запуску котелень і насосних станцій.

Таким чином, початок опалювального сезону 2025 року в Вінниці відбуватиметься поступово: спершу тепло отримають соціальні установи та пункти обігріву, а житлові будинки підключатимуть залежно від наявності газу та температури, з урахуванням навантаження на енергосистему.

Джерело: Суспільне

Останні новини України:

Подорожчання продуктів у Вінниці: на що рекордно підскочили ціни за пʼять років

Дефіцит продуктів у Вінницькій області: які негаразди доводиться терпіти українцям

Початок опалювального сезону 2025 в Вінницькій області: оголошено важливу інформацію