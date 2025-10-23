Начало отопительного сезона 2025 года в Виннице будет происходить постепенно.

Начало отопительного сезона 2025 года в Виннице пока не стартовало в многоэтажных домах из-за дефицита газа и необходимости экономии ресурсов, сообщает Politeka.

Мэр Сергей Моргунов сообщил, что тепло в жилищный фонд планируют подать в конце октября или начале ноября, в зависимости от температурных показателей и состояния энергоресурсов.

С 10 октября коммунальные службы уже обеспечивают теплом объекты социальной сферы – школы, детсады и медицинские учреждения. В городе обустроили 68 пунктов обогрева в коммунальных помещениях, а дополнительные пункты планируют открыть на базе частных объектов, областных учреждений и укрытий. Моргунов отметил важность подготовки к сложной зиме и призвал ОСМД организовывать пункты обогрева в доступных укрытиях.

Директор коммерческий АО "Винницаоблэнерго" Алексей Тарарака рассказал, что с начала отопительного сезона увеличивается потребление электроэнергии из-за использования электрообогревателей. Компания провела ремонтные работы, проверила оборудование и подготовила аварийный запас для обеспечения стабильного энергоснабжения. В то же время временные ограничения для предприятий действуют в вечерний период с 16:00 до 00:00 из-за дефицита мощности в объединенной энергосистеме.

Тарарака объяснил, что отсрочка отопительного сезона влияет на электросеть: население более активно использует альтернативные обогреватели, что повышает нагрузку. Компания постоянно мониторит ситуацию, корректирует работу сетей и поддерживает связь с теплоснабжающими предприятиями для координации запуска котельных и насосных станций.

Таким образом, начало отопительного сезона 2025 года в Виннице будет происходить постепенно: сначала тепло получат социальные учреждения и пункты обогрева, а жилые дома будут подключать в зависимости от наличия газа и температуры, с учетом нагрузки на энергосистему.

Источник: Суспільне

