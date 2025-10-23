Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень допоможе мешканцям своєчасно спланувати справи та підготуватися до зміни температури і вітру.

Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 24 по 30 жовтня показує коливання температур та поривчастий вітер, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Метеофор.

24 жовтня вдень очікується +15°C, уночі +5°C, південно-східний вітер із поривами до 8 м/с. 25 числа денна температура підніметься до +17°C, нічна – до +9°C, вітер змінить напрям на південно-західний із поривами до 11 м/с, опадів не прогнозують.

26 числа повітря прогріється до +15°C вдень та +11°C уночі. Вітер південний із поривами до 12 м/с, а кількість опадів складе 15,2 мм, що створить підвищену вологість у місті. 27-го температура знизиться до +13°C удень та +7°C уночі, південно-західний вітер до 16 м/с, опади незначні – 0,1 мм.

28 жовтня прогнозує +12°C вдень і +8°C вночі, вітер південно-західний із поривами 6 м/с, опади 2,2 мм. 29 числа денна температура триматиметься на рівні +12°C, нічна – +6°C, пориви вітру 6 м/с із південно-західного напрямку, опади 0,6 мм. 30 жовтня денна температура опуститься до +11°C, нічна залишиться +6°C, північний-західний вітер із поривами до 6 м/с, опадів майже не буде – 0,6 мм.

Протягом тижня спостерігатиметься помірне похолодання та нестійка погода. Опади будуть переважно 26–29 жовтня, решта днів очікується сухою, але з поривами вітру. Плануючи прогулянки або активності на відкритому повітрі, слід враховувати коливання температури та силу вітру, щоб зберегти комфорт і безпеку.

Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень допоможе мешканцям своєчасно спланувати справи та підготуватися до зміни температури і вітру.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області: коли він буде.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі: оголошено актуальні ціни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: які умови треба виконати для отримання нової виплати.