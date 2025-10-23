Прогноз погоды в Днепре поможет гражданам своевременно спланировать дела и подготовиться к изменению температуры и ветра.

Прогноз погоды в Днепре на неделю с 24 по 30 октября показывает колебания температур и порывистый ветер, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Метеофор .

24 октября днем ​​ожидается +15°C, ночью +5°C, юго-восточный ветер с порывами 8 м/с. 25 числа дневная температура поднимется до +17°C, ночная – до +9°C, ветер сменит направление на юго-западное с порывами до 11 м/с, осадков не прогнозируется.

26 числа воздух прогреется до +15°C днем ​​и +11°C ночью. Ветер южный с порывами до 12 м/с, количество осадков составит 15,2 мм, что создаст повышенную влажность в городе. 27-го температура снизится до +13°C днем ​​и +7°C ночью, юго-западный ветер до 16 м/с, осадки незначительные – 0,1 мм.

28 октября прогнозирует +12°C днем ​​и +8°C ночью, ветер юго-западный с порывами 6 м/с, осадки 2,2 мм. 29 числа дневная температура будет держаться на уровне +12°C, ночная – +6°C, порывы ветра 6 м/с с юго-западного направления, осадки 0,6 мм. 30 октября дневная температура опустится до +11°C, ночная останется +6°C, северо-западный ветер с порывами до 6 м/с, осадков почти не будет – 0,6 мм.

В течение недели наблюдается умеренное похолодание и неустойчивая погода. Осадки будут преимущественно 26–29 октября, остальные дни ожидаются сухими, но с порывами ветра. Планируя прогулки или активность на открытом воздухе, следует учитывать колебания температуры и силу ветра, чтобы сохранить комфорт и безопасность.

Прогноз погоды в Днепре поможет гражданам своевременно спланировать дела и подготовиться к изменению температуры и ветра.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области: когда он будет.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на отопление в Днепре: объявлены актуальные цены.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения новой выплаты.