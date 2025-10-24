Подорожчання продуктів у Запоріжжі останнього місяця відчутно вплинуло на вартість основних бакалій та молочних товарів, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію щодо цієї ситуації українцям надає портал Мінфін.

Пшоно (1 кг) зараз у середньому коштує 25,87. У різних супермаркетах розцінки відрізняються: Auchan пропонує 26,90, Megamarket — 26,50, Metro — 24,20. Порівняно з вереснем середній показник підвищився на 1,43, а щоденні дані індексу споживчих цін демонструють поступове зростання від 24,43 до 25,87.

Масло Селянське 72,5% (200 г) подорожчало до середньої ціни 123,20. Розкид у торгових точках становить: Auchan — 113,90, Megamarket — 121,70, Metro — 134,00. У вересні середня вартість була 117,11, отже підвищення склало 5,48. Щоденні показники свідчать про поступове зростання від 117,72 наприкінці минулого місяця до 123,20 у жовтні.

Молоко Простонаше 1% (900 мл) нині продається в середньому за 55,17. Ціни в магазинах різняться: Megamarket — 57,30, Metro — 53,04. Порівняно з вереснем середній показник збільшився лише на 0,03, що відображає стабільність вартості упродовж останнього місяця. Індекс цін за днями свідчить, що підвищення відбувалося поступово, починаючи з 55,15 наприкінці вересня і досягнувши 55,17 у жовтні.

Отже, подорожчання продуктів у Запоріжжі помітне серед бакалій і молочної продукції. Зростання відображено як у середніх показниках, так і в цінах різних супермаркетів, що дає споживачам змогу порівнювати пропозиції та обирати оптимальні варіанти під час покупок.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни