Подорожание продуктов в Запорожье в последний месяц ощутимо повлияло на стоимость основных бакалий и молочных товаров, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этой ситуации украинцам предоставляет портал Минфин .

Пшено (1 кг) сейчас в среднем стоит 25,87. В разных супермаркетах расценки отличаются: Auchan предлагает 26,90, Megamarket – 26,50, Metro – 24,20. В сравнении с сентябрем средний показатель повысился на 1,43, а ежедневные данные индекса потребительских цен демонстрируют постепенный рост от 24,43 до 25,87.

Масло Крестьянское 72,5% (200 г) подорожало до средней цены 123,20. Разброс в торговых точках составляет: Auchan – 113,90, Megamarket – 121,70, Metro – 134,00. В сентябре средняя стоимость была 117,11, так что повышение составило 5,48. Ежедневные показатели свидетельствуют о постепенном росте от 117,72 в конце прошлого месяца до 123,20 в октябре.

Молоко Просто наше 1% (900 мл) сейчас продается в среднем за 55,17. Цены в магазинах различаются: Megamarket – 57,30, Metro – 53,04. По сравнению с сентябрем средний показатель увеличился всего на 0,03, что отражает стабильность стоимости за последний месяц. Индекс цен на днях свидетельствует, что повышение происходило постепенно, начиная с 55,15 в конце сентября и достигнув 55,17 в октябре.

Следовательно, подорожание продуктов в Запорожье заметно среди бакалей и молочной продукции. Рост отражен как в средних показателях, так и в ценах разных супермаркетов, что позволяет потребителям сравнивать предложения и выбирать оптимальные варианты при покупках.

