Безкоштовне житло для ВПО у Київській області допомагає вразливим сімʼям відчути спокій і безпеку, тож розповідаємо, як шукати дім у новій громаді.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області передбачає як тимчасові соціальні квартири, так і можливість поселення у приватні чи комунальні помешкання, повідомляє Politeka.

У Міністерстві розвитку громад та територій України пояснюють, що безкоштовне житло для ВПО у Київській області доступне через кілька каналів.

Сюди належать окремі фізичні особи, приватні заклади, комунальні та державні установи. Для тих, хто вирішив переїхати і потребує даху над головою, створені спеціальні онлайн-сервіси, де можна дізнатися кількість вільних місць, контакти і умови проживання.

Щоб знайти дах над головою від фізичних осіб, переселенцям варто скористатися ресурсом "Прихисток". Потрібно зайти на сайт, обрати відповідний регіон, вказати кількість осіб і склад сім’ї, переглянути доступні пропозиції та зв’язатися із власниками.

Волонтерський сервіс "Допомагай" працює за схожим принципом і теж допомагає швидко знайти тимчасовий прихисток.

Що стосується місцевої влади, то обласні військові адміністрації і органи самоврядування забезпечують внутрішньо переміщених осіб соціальним помешканнням у місцях компактного поселення.

Ті, хто хоче оселитися у таких МКП, повинні заздалегідь повідомити відповідальних осіб під час евакуації, гуманітарний штаб після прибуття або звернутися до місцевих органів через гарячі лінії.

Таким чином, безкоштовне житло для ВПО у Київській області стає доступним для тих, хто цього потребує найбільше.

Ще один важливий аспект підтримки переселенців – грошова допомога і компенсації. Українці можуть звертатися до територіальних управлінь соціального захисту населення за фактичним місцем перебування. Там нададуть всі необхідні інструкції.

