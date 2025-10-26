Безкоштовне житло для ВПО у Київській області передбачає як тимчасові соціальні квартири, так і можливість поселення у приватні чи комунальні помешкання, повідомляє Politeka.
У Міністерстві розвитку громад та територій України пояснюють, що безкоштовне житло для ВПО у Київській області доступне через кілька каналів.
Сюди належать окремі фізичні особи, приватні заклади, комунальні та державні установи. Для тих, хто вирішив переїхати і потребує даху над головою, створені спеціальні онлайн-сервіси, де можна дізнатися кількість вільних місць, контакти і умови проживання.
Щоб знайти дах над головою від фізичних осіб, переселенцям варто скористатися ресурсом "Прихисток". Потрібно зайти на сайт, обрати відповідний регіон, вказати кількість осіб і склад сім’ї, переглянути доступні пропозиції та зв’язатися із власниками.
Волонтерський сервіс "Допомагай" працює за схожим принципом і теж допомагає швидко знайти тимчасовий прихисток.
Що стосується місцевої влади, то обласні військові адміністрації і органи самоврядування забезпечують внутрішньо переміщених осіб соціальним помешканнням у місцях компактного поселення.
Ті, хто хоче оселитися у таких МКП, повинні заздалегідь повідомити відповідальних осіб під час евакуації, гуманітарний штаб після прибуття або звернутися до місцевих органів через гарячі лінії.
Таким чином, безкоштовне житло для ВПО у Київській області стає доступним для тих, хто цього потребує найбільше.
Ще один важливий аспект підтримки переселенців – грошова допомога і компенсації. Українці можуть звертатися до територіальних управлінь соціального захисту населення за фактичним місцем перебування. Там нададуть всі необхідні інструкції.
