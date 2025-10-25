Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області змусило багатьох жителів регіону витрачати більше грошей.

У двох громадах в Харківській області оголосили про підвищення тарифів на комунальні послуги, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області відображається на вартості водопостачання та водовідведення для окремих категорій споживачів. Розповідаємо, кого саме це стосується.

Нові розціки почали діяти з квітня і стосуються насамперед бюджетних установ та підприємств у Лозівській громаді, тоді як звичайне населення наразі не відчуває змін у рахунках.

Вартість води для вказаних категорій виросла до 60,70 гривні за кубічний метр. Як пояснив керівник КП "Лозоваводосервіс" Олександр Марченко, зростання пов’язане зі збільшенням закупної ціни води, яку постачає КП "Харківводоканал".

Тепер за кубометр платять 17,66 грн, що створює додаткові витрати підприємства близько 800 тисяч щомісяця. Щоб уникнути збитків, розцінки на ЖКП довелося переглянути.

Абонплата та вартість водовідведення залишилися без змін. Як і раніше, різницю у цінах планують компенсувати з бюджету. Аналогічна схема діє для КП "Тепловодосервіс".

Височанська громада також відчула підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області у квітні. Тут розцінки встановили на рівні 52 грн за кубічний метр водопостачання та 38,56 - за водовідведення.

Причиною таких змін стало зростання витрат на електроенергію, оплату праці та природне зношення мереж. Влада наголошує, що мешканці, які не зможуть оплачувати рахунки за новими цінами, можуть звернутися по субсидію для часткової компенсації витрат.

