Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области заставило многих жителей региона тратить больше денег.

В двух общинах Харьковской области объявили о повышении тарифов на коммунальные услуги, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области отражается на стоимости водоснабжения и водоотвода для отдельных категорий потребителей. Рассказываем, кого это касается.

Новые расцеки начали действовать с апреля и касаются, прежде всего, бюджетных учреждений и предприятий в Лозовской общине, тогда как обычное население пока не ощущает изменений в счетах.

Стоимость воды для указанных категорий выросла до 60,70 гривны за кубический метр. Как пояснил руководитель КП "Лозоваводосервис" Александр Марченко, рост связан с увеличением закупочной цены воды, поставляемой КП "Харьковводоканал".

Теперь за кубометр платят 17,66 грн., что создает дополнительные расходы предприятия около 800 тысяч ежемесячно. Чтобы избежать ущерба, расценки на ЖКУ пришлось пересмотреть.

Абонплата и стоимость водоотвода остались без изменений. По-прежнему разницу в ценах планируют компенсировать из бюджета. Аналогичная схема действует для КП "Тепловодосервис".

Высочанская община также ощутила повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области в апреле. Здесь расценки установили на уровне 52 грн за кубический метр водоснабжения и 38,56 – за водоотвод.

Причиной таких изменений стал рост затрат на электроэнергию, оплату труда и естественный износ сетей. Власти подчеркивают, что жители, которые не смогут оплачивать счета по новым ценам, могут обратиться за субсидией для частичной компенсации расходов.

