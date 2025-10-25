Тема дефіциту окремих продуктів у Львівській області позначається на цінниках на базові товари щоденного вжитку.

Дефіцит продуктів у Львівській області вже помітний на прикладі свинини, повідомляє Politeka.

Наразі по всій країні, зокрема й у Львівській області, видно здорожчання м’яса на ринках і в магазинах. Поголів’я свиней у приватних господарствах скорочується, а пропозиція на внутрішньому ринку не встигає за попитом. Це формує дефіцит продуктів.

За оцінками аналітика УКАБ Максима Гопки, від початку 2025 року ціни на свинину зросли на 34%, а у річному вимірі — на 60%.

Основною причиною такого стрибка стала нестача свиней, чисельність яких взимку скоротилася до 4,5 мільйона голів переважно у приватних господарствах. Це спричинило дефіцит продуктів на ринку в усій Україні, зокрема й у Львівській області.

Відповідно, це призвело також до подальшого зростання закупівельних розцінок. У вересні ціни на живу вагу свиней беконних порід коливалися від 98 до 100 гривень за кілограм залежно від регіону.

Реакцією ринку стало активне нарощування імпорту. Лише у серпні 2025 року в Україну було ввезено 4,6 тисяч тонн м’яса, що на 48% більше, ніж у липні. До кінця року очікується, що обсяги постачань перевищать 25 тисяч тонн.

Причому основна частина приїде до нас саме у другій половині року. Падіння вартості живця у країнах ЄС робить європейські ринки привабливими для закупівель українських компаній і імпорт стає альтернативним джерелом м’ясної сировини.

Згідно з даними Держстату, на початок вересня 2025 року в Україні налічувалося 4,8 мільйона свиней, що на 5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, але на 7% більше, ніж у січні.

