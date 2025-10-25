Дефицит продуктов во Львовской области уже виден на примере свинины, сообщает Politeka.

По всей стране, в том числе и во Львовской области, видно подорожание мяса на рынках и в магазинах. Поголовье свиней в частных хозяйствах сокращается, а предложение на внутреннем рынке не успевает спрос. Это формирует дефицит продуктов.

По оценкам аналитика УКАБ Максима Гопки, с начала 2025 г. цены на свинину выросли на 34%, а в годовом измерении — на 60%.

Основной причиной такого скачка стала нехватка свиней, численность которых зимой сократилась до 4,5 миллиона голов преимущественно в частных хозяйствах. Это повлекло за собой дефицит продуктов на рынке по всей Украине, в том числе и во Львовской области.

Соответственно это привело также к дальнейшему росту закупочных расценок. В сентябре цены на живой вес беконных свиней колебались от 98 до 100 гривен за килограмм в зависимости от региона.

Реакцией рынка явилось активное наращивание импорта. Только в августе 2025 года в Украину было ввезено 4,6 тысячи тонн мяса, что на 48% больше, чем в июле. До конца года ожидается, что объемы поставок превысят 25 тысяч тонн.

Причем основная часть приедет к нам во второй половине года. Падение стоимости живца в странах ЕС делает европейские рынки привлекательными для закупок украинских компаний и импорт становится альтернативным источником мясного сырья.

Согласно данным Госстата, к началу сентября 2025 года в Украине насчитывалось 4,8 миллиона свиней, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 7% больше, чем в январе.

