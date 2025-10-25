Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області реалізується за підтримки Міністерства соціальної політики України та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області надається благодійним фондом «Карітас Львів УГКЦ», повідомляє Politeka.

Відомості про реалізацію програми оприлюднено на офіційному ресурсі організації.

На базі Центру життєстійкості «Сильні разом» діє соціальна послуга, спрямована на розвиток умінь і психологічної стійкості громадян. Її мета — допомогти людям навчитися долати труднощі, відновлювати емоційний стан після стресових подій та ефективно пристосовуватися до змін у соціальному середовищі.

У роботі центру задіяна команда фахівців, до якої входять соціальний менеджер, спеціаліст із соціальної роботи та практичний психолог. Вони проводять освітні тренінги, групові заняття, індивідуальні консультації та зустрічі взаємопідтримки, залучаючи до участі людей різного віку.

Основні напрями діяльності включають опрацювання персональних звернень, організацію сімейних заходів, проведення занять у групах, а також психоосвітні програми для працівників медичної, освітньої, соціальної сфер і представників релігійних чи громадських організацій.

Програми Центру охоплюють роботу зі зниження рівня стресу, подолання тривожності, розвиток упевненості, підтримку сімей у кризових ситуаціях, опрацювання втрат, а також участь у групах взаємодопомоги, де люди можуть спільно знаходити вихід із складних життєвих обставин.

