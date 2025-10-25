Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области предоставляется благотворительным фондом "Каритас Львов УГКЦ", сообщает Politeka.
Сведения о реализации программы обнародованы на официальном ресурсе организации.
На базе Центра жизнестойкости "Сильные вместе" действует социальная услуга, направленная на развитие умений и психологической устойчивости граждан. Ее цель – помочь людям научиться преодолевать трудности, восстанавливать эмоциональное состояние после стрессовых событий и эффективно приспосабливаться к изменениям в социальной среде.
В работе центра задействована команда специалистов, в которую входят социальный менеджер, специалист по социальной работе и практический психолог. Они проводят образовательные тренинги, групповые занятия, индивидуальные консультации и встречи взаимоподдержки, привлекая к участию людей всех возрастов.
Основные направления деятельности включают в себя проработку персональных обращений, организацию семейных мероприятий, проведение занятий в группах, а также психообразовательные программы для работников медицинской, образовательной, социальной сфер и представителей религиозных или общественных организаций.
Программы Центра охватывают работу по снижению уровня стресса, преодолению тревожности, развитию уверенности, поддержке семей в кризисных ситуациях, обработке потерь, а также участию в группах взаимопомощи, где люди могут совместно находить выход из сложных жизненных обстоятельств.
Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области осуществляется при поддержке Министерства социальной политики Украины и Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью. Деятельность центра «Сильные вместе» направлена не только на оказание непосредственной помощи, но и на формирование у граждан навыков сохранения внутреннего баланса, самоподдержки и уверенности в преодолении будущих вызовов.
