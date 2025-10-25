У Київській області в період із 27 жовтня по 5 листопада 2025 року діятимуть локальні графіки відключення газу в будинках.

Фахівці Київської філії "Газмережі" оголосили про графіки відключення газу в області на період із 27 жовтня по 5 листопада 2025 року, пише Politeka.

Ці обмеження можуть тривати від восьми годин на добу аж до чотирьох днів поспіль.

Зокрема повідомляється, що в понеділок, 27 жовтня, без газопостачання тимчасово залишаться мешканці Ворзеля в Бучанській громаді в Київській області, які проживають за адресою вул. Європейська, 28-Б.

У селі Требухів у звʼязку з проведенням планових ремонтних робіт частково буде відключено розподіл природного газу для споживачів на період із 28 по 31 жовтня, повідомляє Politeka.

У середу, 29 числа, з 9:00 до 17:00, на час проведення робіт із реконструкції системи газопостачання, графік відключення блакитного палива діятиме в місті Біла Церква для багатоквартирного будинку, розташованого за адресою бульвар Олександрійський, 77.

Також спеціалісти попереджають, що 3 листопада з 8:00 до 17:00 без газопостачання частково залишаться мешканці Білої Церкви по вулицях Таращанська, Миколи Амосова.

Крім того, графіки будуть застосовуватися з 8 до 17 години в селі Фурси в Білоцерківському районі Київської області: 4 листопада без блакитного палива тимчасово залишаться мешканці вулиць Дачна та Ярослава Мудрого, а 5 – Польова, Кільцева, Сагайдачного, Незалежності, Грушевського.

