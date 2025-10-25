В Киевской области в период с 27 октября по 5 ноября 2025 года будут действовать локальные графики отключения газа в домах.

Специалисты Киевского филиала "Газсети" объявили о графиках отключения газа в области на период с 27 октября по 5 ноября 2025 года, пишет Politeka.

Эти ограничения могут длиться от восьми часов в сутки до четырех дней подряд.

В частности, сообщается, что в понедельник, 27 октября, без газоснабжения временно останутся жители Ворзеля в Бучанской общине в Киевской области, проживающие по адресу ул. Европейская, 28-Б.

В селе Требухов в связи с проведением плановых ремонтных работ частично будет отключено распределение природного газа для потребителей на период с 28 по 31 октября, сообщает Politeka.

В среду, 29 числа, с 9:00 до 17:00, на время проведения работ по реконструкции системы газоснабжения график отключения голубого топлива будет действовать в городе Белая Церковь для многоквартирного дома, расположенного по адресу бульвар Александрийский, 77.

Также специалисты предупреждают, что 3 ноября с 8:00 до 17:00 без газоснабжения частично останутся жители Белой Церкви по улицам Таращанской, Николая Амосова.

Кроме того, графики будут применяться с 8 до 17 часов в селе Фурсы в Белоцерковском районе Киевской области: 4 ноября без голубого топлива временно останутся жители улиц Дачная и Ярослава Мудрого, а 5 – Полевая, Кольцевая, Сагайдачного, Независимости, Грушевского.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала об ухудшении ситуации с дефицитом продуктов: чего ждать в ближайшее время.

Также Politeka сообщала о новом графике движения транспорта: что изменится для пассажиров в ноябре.

Кроме того, Politeka рассказывала о повышении тарифов на коммунальные услуги.