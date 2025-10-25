Цьогоріч уряд повторно робить акцент на цільовому використанні грошової допомоги для пенсіонерів у Чернігівській області, при цьому головну увагу зосереджено на двох основних категоріях громадян.

Уряд планує зробити щорічну грошову допомогу для пенсіонерів та вразливих категорій громадян у Чернігівській області в рамках програми «Тепла зима» постійною, повідомляє Politeka.net.

Кабінет Міністрів України опублікував Проєкт постанови під назвою "Деякі питання підтримки окремих категорій осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року".

Минулого року грошова допомога в Чернігівській області орієнтувалася на придбання зимового одягу, взуття та необхідних товарів і послуг. Цьогоріч уряд повторно робить акцент на цільовому використанні коштів, при цьому головну увагу зосереджено на двох основних категоріях громадян.

Перша група – діти, які є пріоритетними:

Діти з малозабезпечених сімей – найбільша категорія, на яку припадає основна частина фінансування.

Діти з родин внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Діти, над якими встановлено опіку чи піклування.

Діти-сироти та діти з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу або прийомних сім’ях.

Друга група – вразливі дорослі:

Переселенці з інвалідністю І групи.

Одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Механізм виплати

Отримання допомоги «Тепла зима» буде максимально спрощеним. Якщо людина вже є отримувачем соціальної допомоги у зазначених категоріях, їй не потрібно подавати додаткові заяви або стояти в чергах.

Сума 6 500 гривень надійде голові домогосподарства безпосередньо від Міністерства соціальної політики. Кошти автоматично зараховуватимуться на спеціальний соціальний рахунок або на віртуальну картку «Дія.Картка».

Використання коштів

Допомога в Чернігівській області є одноразовою і має обмежений термін використання — 180 днів з моменту зарахування. Якщо кошти не будуть витрачені протягом цього періоду, вони повернуться до державного бюджету.

Грошові виплати можна витратити на покриття базових зимових потреб, зокрема:

Придбання теплих речей та взуття.

Оплату комунальних послуг: тепло, газ, електроенергія.

Придбання продуктів харчування.

Ліки та медичні препарати.

Квитки на транспорт.

