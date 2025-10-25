Уряд планує зробити щорічну грошову допомогу для пенсіонерів та вразливих категорій громадян у Чернігівській області в рамках програми «Тепла зима» постійною, повідомляє Politeka.net.
Кабінет Міністрів України опублікував Проєкт постанови під назвою "Деякі питання підтримки окремих категорій осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року".
Минулого року грошова допомога в Чернігівській області орієнтувалася на придбання зимового одягу, взуття та необхідних товарів і послуг. Цьогоріч уряд повторно робить акцент на цільовому використанні коштів, при цьому головну увагу зосереджено на двох основних категоріях громадян.
Перша група – діти, які є пріоритетними:
- Діти з малозабезпечених сімей – найбільша категорія, на яку припадає основна частина фінансування.
- Діти з родин внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
- Діти, над якими встановлено опіку чи піклування.
- Діти-сироти та діти з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу або прийомних сім’ях.
Друга група – вразливі дорослі:
- Переселенці з інвалідністю І групи.
- Одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.
Механізм виплати
Отримання допомоги «Тепла зима» буде максимально спрощеним. Якщо людина вже є отримувачем соціальної допомоги у зазначених категоріях, їй не потрібно подавати додаткові заяви або стояти в чергах.
Сума 6 500 гривень надійде голові домогосподарства безпосередньо від Міністерства соціальної політики. Кошти автоматично зараховуватимуться на спеціальний соціальний рахунок або на віртуальну картку «Дія.Картка».
Використання коштів
Допомога в Чернігівській області є одноразовою і має обмежений термін використання — 180 днів з моменту зарахування. Якщо кошти не будуть витрачені протягом цього періоду, вони повернуться до державного бюджету.
Грошові виплати можна витратити на покриття базових зимових потреб, зокрема:
- Придбання теплих речей та взуття.
- Оплату комунальних послуг: тепло, газ, електроенергія.
- Придбання продуктів харчування.
- Ліки та медичні препарати.
- Квитки на транспорт.
