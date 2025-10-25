В этом году акцентируют на целевом использовании денежной помощи для пенсионеров в Черниговской области, главное внимание сосредоточено на двух основных категориях граждан.

Правительство планирует оказать ежегодную денежную помощь для пенсионеров и уязвимых категорий граждан в Черниговской области в рамках программы «Теплая зима» постоянной, сообщает Politeka.net.

Кабинет Министров Украины опубликовал Проект постановления "Некоторые вопросы поддержки отдельных категорий лиц для прохождения зимнего периода 2025/26 года".

В прошлом году денежная помощь в Черниговской области ориентировалась на покупку зимней одежды, обуви и необходимых товаров и услуг. В этом году правительство повторно делает акцент на целевом использовании средств, при этом главное внимание сосредоточено на двух основных категориях граждан.

Первая группа – дети, которые являются приоритетными:

Дети из малообеспеченных семей – самая большая категория, на которую приходится основная часть финансирования.

Дети из семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Дети, над которыми установлена ​​опека или забота.

Дети-сироты и дети с инвалидностью, воспитывающиеся в детских домах семейного типа или в приемных семьях.

Вторая группа – уязвимые взрослые:

Переселенцы с инвалидностью I группы.

Одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.

Механизм выплаты

Получение помощи «Теплая зима» будет максимально упрощенным. Если человек уже является получателем социальной помощи в указанных категориях, ему не нужно подавать дополнительные заявления или стоять в очередях.

Сумма 6500 гривен поступит главе домохозяйства непосредственно от Министерства социальной политики. Средства будут автоматически зачисляться на специальный социальный счет или на виртуальную карточку «Дія.Карта».

Использование средств

Помощь в Черниговской области одноразовая и имеет ограниченный срок использования — 180 дней с момента зачисления. Если средства не будут израсходованы в течение этого периода, они вернутся в государственный бюджет.

Денежные выплаты можно потратить на покрытие базовых зимних нужд, в частности:

Покупка теплых вещей и обуви.

Оплата коммунальных услуг: тепло, газ, электроэнергия.

Покупка продуктов питания.

Лекарства и лекарства.

Билеты на транспорт.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области: что стоит сделать для получения выплат.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Черниговской области: где готовы платить от 30 тысяч.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области: когда и кому ждать перемен.