Правительство планирует оказать ежегодную денежную помощь для пенсионеров и уязвимых категорий граждан в Черниговской области в рамках программы «Теплая зима» постоянной, сообщает Politeka.net.
Кабинет Министров Украины опубликовал Проект постановления "Некоторые вопросы поддержки отдельных категорий лиц для прохождения зимнего периода 2025/26 года".
В прошлом году денежная помощь в Черниговской области ориентировалась на покупку зимней одежды, обуви и необходимых товаров и услуг. В этом году правительство повторно делает акцент на целевом использовании средств, при этом главное внимание сосредоточено на двух основных категориях граждан.
Первая группа – дети, которые являются приоритетными:
- Дети из малообеспеченных семей – самая большая категория, на которую приходится основная часть финансирования.
- Дети из семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
- Дети, над которыми установлена опека или забота.
- Дети-сироты и дети с инвалидностью, воспитывающиеся в детских домах семейного типа или в приемных семьях.
Вторая группа – уязвимые взрослые:
- Переселенцы с инвалидностью I группы.
- Одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.
Механизм выплаты
Получение помощи «Теплая зима» будет максимально упрощенным. Если человек уже является получателем социальной помощи в указанных категориях, ему не нужно подавать дополнительные заявления или стоять в очередях.
Сумма 6500 гривен поступит главе домохозяйства непосредственно от Министерства социальной политики. Средства будут автоматически зачисляться на специальный социальный счет или на виртуальную карточку «Дія.Карта».
Использование средств
Помощь в Черниговской области одноразовая и имеет ограниченный срок использования — 180 дней с момента зачисления. Если средства не будут израсходованы в течение этого периода, они вернутся в государственный бюджет.
Денежные выплаты можно потратить на покрытие базовых зимних нужд, в частности:
- Покупка теплых вещей и обуви.
- Оплата коммунальных услуг: тепло, газ, электроэнергия.
- Покупка продуктов питания.
- Лекарства и лекарства.
- Билеты на транспорт.
