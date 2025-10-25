Робота для пенсіонерів у Полтавській області представлена кількома варіантами, що дозволяють обрати зручний режим і напрямок діяльності, повідомляє Politeka.

Вакансії публікуються на сайті work.ua, де зібрано актуальні пропозиції від місцевих роботодавців.

Підприємець Овчаренко Л., ФОП шукає покоївку для прибирання квартир готельного типу. Оплата праці залежить від кількості відпрацьованих годин і становить 16 000–18 000 грн. Об’єкти розташовані у центральній частині Полтави. Працівниця пересувається між локаціями разом із водієм. Основні вимоги: охайність, відповідальність, пунктуальність, старанність, позитивне ставлення до роботи та готовність навчатися. Режим орієнтовно з 9:00 до 18:00, можливе узгодження індивідуального графіка. Вакансія підходить для студентів або молодих мам.

Ще одна пропозиція — продавець-консультант у компанії Vodafone Retail Україна. Зарплата — від 22 000 до 30 000 грн плюс відсотки від продажів. Працівники отримують офіційне оформлення, оплачувану відпустку, лікарняні, медичне страхування та пільговий мобільний зв’язок для членів сім’ї. Основні обов’язки: продаж смартфонів, аксесуарів, консультації щодо акцій і тарифів, робота з касою, інвентаризація, дотримання стандартів мерчендайзингу. Компанія забезпечує навчання, наставництво, розвиток і кар’єрні перспективи.

Крім того, компанія Техпром Інтернешенел, ТОВ пропонує посаду вантажника або підсобного працівника. Заробітна плата становить 28 000–35 000 грн із преміями. Робота передбачає доставку товарів із магазинів, пакування та відвантаження замовлень. Досвід не обов’язковий, права не потрібні. Графік — понеділок–п’ятниця, вихідні дні — субота й неділя. Підприємство гарантує стабільні виплати двічі на місяць і доброзичливий колектив.

Отже, робота для пенсіонерів у Полтавській області охоплює різні сфери — від прибирання квартир до продажу техніки та логістики, забезпечуючи гідні умови, оплату й гнучкість.

