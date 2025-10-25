Работа для пенсионеров в Полтавской области представлена ​​несколькими вариантами, позволяющими выбрать удобный режим и направление деятельности, сообщает Politeka.

Вакансии публикуются на сайте work.ua , где собраны актуальные предложения от местных работодателей.

Предприниматель Овчаренко Л., ФЛП ищет горничную для уборки квартир гостиничного типа. Оплата труда зависит от количества отработанных часов и составляет 16000–18000 грн. Объекты расположены в центральной части Полтавы. Работница передвигается между локациями вместе с водителем. Основные требования: аккуратность, ответственность, пунктуальность, усердие, положительное отношение к работе и готовность учиться. Режим ориентировочно с 9.00 до 18.00, возможно согласование индивидуального графика. Вакансия подходит для студентов или молодых мам.

Еще одно предложение – продавец -консультант в компании Vodafone Retail Украина . Зарплата – от 22 000 до 30 000 грн плюс проценты от продаж. Работники получают официальное оформление, оплачиваемый отпуск, больничные, медицинское страхование и льготную мобильную связь для членов семьи. Основные обязанности: продажа смартфонов, аксессуаров, консультации по акциям и тарифам, работа с кассой, инвентаризация, соблюдение стандартов мерчендайзинга. Компания обеспечивает обучение, наставничество, развитие и карьерные перспективы.

Кроме того, компания Техпром Интернешенел, ООО предлагает должность грузчика или подсобного работника. Заработная плата составляет 28000–35000 грн с премиями. Работа предусматривает доставку товаров из магазинов, упаковку и отгрузку заказов. Опыт не обязателен, права не нужны. График - понедельник-пятница, выходные дни - суббота и воскресенье. Предприятие гарантирует стабильные выплаты дважды в месяц и дружелюбный коллектив.

Итак, работа для пенсионеров в Полтавской области охватывает разные сферы — от уборки квартир до продаж техники и логистики, обеспечивая достойные условия, оплату и гибкость.

