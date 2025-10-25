Місцеві жителі обговорюють ймовірне подорожчання проїзду в Дніпрі, адже це додаткові витрати з сімейних бюджетів.

У Дніпрі назріває чергове подорожчання проїзду, адже автопідприємства звернулися до влади з проханням підняти ціну до гранично дозволеного рівня, повідомляє Politeka.

Про це стало відомо з офіційного Telegram-каналу Департаменту транспорту й транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

В останні тижні влада міста та перевізники активно обговорюють можливе подорожчання проїзду в Дніпрі. На нараді, яку провели представники Департаменту транспорту, йшлося про технічний стан автобусів, кадрову ситуацію і готовність до зими.

Підприємства визнали, що нині готовність до роботи в холодний період становить лише близько 65 відсотків. Основна причина - відсутність коштів.

Перевізникам бракує грошей на закупівлю зимової гуми, акумуляторів та витратних матеріалів, без яких неможливо забезпечити стабільний рух автобусів. Через це фахівці попереджають про ризик скорочення кількості рейсів, сходів із маршрутів і зростання інтервалів руху.

Окрім цього, у галузі відчутна гостра нестача кадрів. Від початку року кількість працівників зменшилася більш ніж на 17 відсотків.

Якщо на початку року на маршрути виходило близько 650 автобусів, то тепер їх залишилося лише трохи більше ніж 550. У перевізників пояснюють, що за нинішніх розцінок економити немає на чому.

Пальне, запчастини та обслуговування постійно ростуть в ціні, тому зменшення витрат можливе тільки за рахунок заробітної плати водіїв.

На цьому тлі питання подорожчання проїзду в Дніпрі постало особливо гостро. Серед запропонованих заходів — підвищення тарифу до 20 гривень за поїздку, що є максимально дозволеним рівнем.

