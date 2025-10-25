Местные жители обсуждают вероятное подорожание проезда в Днепре, ведь это дополнительные расходы из семейных бюджетов.

В Днепре назревает очередное подорожание проезда, ведь автопредприятия обратились к власти с просьбой поднять цену до предельно разрешенного уровня, сообщает Politeka.

Об этом стало известно из официального Telegram-канала Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.

В последние недели власти города и перевозчики активно обсуждают возможное подорожание проезда в Днепре. На совещании, которое провели представители Департамента транспорта, речь шла о техническом состоянии автобусов, кадровой ситуации и готовности к зиме.

Предприятия признали, что готовность к работе в холодный период составляет лишь около 65 процентов. Основная причина – отсутствие средств.

Перевозчикам не хватает денег на закупку зимней резины, аккумуляторов и расходных материалов, без которых невозможно обеспечить стабильное движение автобусов. Поэтому специалисты предупреждают о риске сокращения количества рейсов, лестниц с маршрутов и роста интервалов движения.

Кроме этого, в отрасли ощутима острая нехватка кадров. С начала года количество работников уменьшилось более чем на 17 процентов.

Если в начале года на маршруты выходило около 650 автобусов, то теперь их осталось лишь чуть больше 550. У перевозчиков объясняют, что при нынешних расценках экономить не на чем.

Горючее, запчасти и обслуживание постоянно растут в цене, поэтому уменьшение расходов возможно только за счет заработной платы водителей.

На этом фоне вопрос подорожания проезда в Днепре встал особенно остро. Среди предложенных мероприятий — повышение тарифа до 20 гривен за поездку, что является максимально разрешенным уровнем.

