Протягом наступного тижня – з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року – в Харківській області відбуватимуться планові відключення газу.

Спеціалісти Харківської філії "Газмережі" попередили, де з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року в області тимчасово вимикатимуть природний газ у будинках, пише Politeka.

Зокрема повідомляється, що в Київському районі Харкова у звʼязку з проведенням робіт із підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду у понеділок, 27 жовтня, тимчасово без газу залишаться мешканці всіх будинків по вулиці Інтернатська, а також будинку за адресою вул. Тараса Шевченка, 329.

Також 27 числа газопостачання буде припинено в селищі Есхар Новопокровської громади Чугуївського району, повідомляє Politeka.

А мешканців села Стара Покровка спеціалісти "Газмережі" наполегливо просять не використовувати вдома блакитне паливо в понеділок приблизно з 8:00 до 17:00, інакше можливі відключення.

У вівторок, 28 жовтня, з 9:00 до завершення робіт без блакитного палива тимчасово залишаться мешканці міста Берестин, які проживаються за такими адресами вул. Українська, 27, 150, 156, 156-А.

А в середу, 29 числа, графіки відключення газу будуть застосовуватичя в кількох населених пунктах Берестинської громади в Харківській області. Зокрема обмеження торкнуться споживачів у селах Піщанка, можливо Берестовенька, Іванівське та селище Покровське.

