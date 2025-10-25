Початок опалювального сезону 2025 року у Дніпропетровській області визначається станом інфраструктури, погодними умовами та швидкістю ліквідації наслідків пошкоджень

Початок опалювального сезону 2025 року у Дніпропетровській області у Зеленодольську зараз під сумнівом через пошкодження важливого енергетичного об’єкта, повідомляє Politeka.

Як уточнив перший заступник міського голови Євгеній Магдін, внаслідок однієї з недавніх атак рф постраждало підприємство, яке постачає електроенергію та централізоване тепло для громади. Через це запуск опалення у житлові будинки відтермінували на невизначений термін.

Мешканці вже мали подібний досвід минулого опалювального сезону, коли централізоване теплопостачання працювало нестабільно. На цей момент у місті централізованого опалення немає, а строки його запуску залежать від відновлення пошкодженого підприємства. Влада сподівається завершити ремонтні роботи якомога швидше, щоб забезпечити жителів теплом.

У громаді мешкає приблизно 18 тисяч людей, серед яких значна частина – внутрішньо переміщені особи. Хоча тимчасова відсутність опалення відчутна, масового виїзду населення наразі не спостерігають. Проте деякі мешканці можуть тимчасово залишити місто в пошуках комфортніших умов.

Для забезпечення базового тепла на період затримки опалювального сезону у Зеленодольську працюють пункти незламності. Три з них обладнані твердопаливними котельнями, що дозволяє мешканцям отримати тимчасове тепло та підтримку.

Точні терміни ремонту наразі невідомі. Початок опалювального сезону 2025 року у Дніпропетровській області у Зеленодольську визначається станом інфраструктури, погодними умовами та швидкістю ліквідації наслідків пошкоджень, що вплине на початок подачі тепла до домівок.

Відзначимо, що поширену інформацію про те, що відтепер опалювальний сезон завжди починатиметься в Україні 1 листопада, спростували в Міненерго. «Йдеться виключно про подовження умов постачання природного газу та фіксованих цін на природний газ для виробників теплової енергії на потреби населення та бюджетних установ — з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року», — прокоментували в міністерстві суть Постанови Кабміну 812, на яку посилалися деякі медіа.

Утім, як свідчать повідомлення з регіонів, у 2025 році тепло у будинки має надійти саме 1 листопада або близько цієї дати.

