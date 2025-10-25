Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области в Зеленодольске сейчас под вопросом из-за повреждения важного энергетического объекта, сообщает Politeka.

Как уточнил первый заместитель городского головы Евгений Магдин, в результате одной из недавних атак России пострадало предприятие, которое поставляет электроэнергию и централизованное тепло для общества. Поэтому запуск отопления в жилые дома отсрочили на неопределенный срок.

Жители уже имели подобный опыт прошедшего отопительного сезона, когда централизованное теплоснабжение работало нестабильно. В настоящее время в городе централизованного отопления нет, а сроки его запуска зависят от возобновления поврежденного предприятия. Власти надеются завершить ремонтные работы как можно скорее, чтобы обеспечить жителей теплом.

В общине проживает около 18 тысяч человек, среди которых значительная часть – внутренне перемещенные лица. Хотя временное отсутствие отопления ощутимо, массового выезда населения пока не наблюдают. Однако некоторые жители могут временно покинуть город в поисках более комфортных условий.

Для обеспечения базового тепла в период задержки отопительного сезона в Зеленодольске работают пункты несокрушимости. Три из них оборудованы твердотопливными котельными, что позволяет жителям получить временное тепло и поддержку.

Точные сроки ремонта пока неизвестны. Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области в Зеленодольске определяется состоянием инфраструктуры, погодными условиями и скоростью ликвидации последствий повреждений, что повлияет на начало подачи тепла в дома.

Отметим, что распространенную информацию о том, что отопительный сезон будет начинаться в Украине 1 ноября, опровергли в Минэнерго. «Речь идет исключительно о продлении условий поставки природного газа и фиксированных цен на природный газ для производителей тепловой энергии на нужды населения и бюджетных учреждений — с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года», — прокомментировали в министерстве суть постановления Кабмина 812, на которое ссылались некоторые медиа.

Впрочем, по сообщениям из регионов, в 2025 году тепло в дома должно поступить именно 1 ноября или около этой даты.

