Дефіцит фруктів у Дніпропетровській області спостерігається на популярний товар через неврожай, до якого призвели погодні умови, повідомляє Politeka.net.

Основним чинником скорочення врожаю стали травневі заморозки, які знищили близько 10% загального обсягу плодів, що негативно вплинуло на виробничі показники та спричинило підвищення собівартості вирощування фруктів.

Генеральний директор великого садового господарства Вадим Розпотнюк повідомив, що закупівельна ціна на груші для фермерів у 2025 році зросла з 50 до 70 гривень за кілограм. Зростання вартості зумовлене не лише зменшенням врожаю, а й підвищеними витратами на захист дерев від шкідників і хвороб, адже виробники змушені були активно застосовувати спеціальні препарати для забезпечення якості плодів.

Для кінцевого споживача подорожчання груш відчутне — середня роздрібна ціна наразі становить близько 77,9 гривень за кілограм. Фахівці зазначають, що ціни на українські груші залишатимуться високими протягом сезону, оскільки фермери реалізовують урожай одразу після збору та не відкладають його на тривале зберігання через обмежену пропозицію.

Моніторинг торговельних мереж показує, що українські груші представлені не у всіх супермаркетах, а на полицях переважають імпортні плоди з Нідерландів, Іспанії, Еквадору та Південної Африки.

Таким чином, через дефіцит місцевих фруктів у Дніпропетровській області та інших регіонах українські споживачі дедалі частіше обирають імпортні груші, які за ціною та якістю здатні конкурувати з вітчизняними. Експерти прогнозують, що тенденція до високих цін на плоди збережеться до кінця сезону.

