Початок опалювального сезону 2025 року у Кропивницькому залежатиме від наявності газу та технічної придатності систем.

Початок опалювального сезону 2025 року у Кропивницькому визначають органи місцевого самоврядування, наголошують у Politeka.

Міністерство енергетики спростувало інформацію про автоматичне включення тепла з 1 листопада. Фактичний запуск опалення залежить від середньодобової температури: тепло подають лише тоді, коли протягом трьох днів вона опускається нижче +8°C. Уряд встановив офіційний період подачі тепла з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026-го, проте фактичне включення мереж контролюють місцеві підприємства.

Керівник "Теплоенергетика" Олександр Чельник пояснив, що підготовка до сезону є складною через війну та пошкодження газотранспортної системи. За його словами, житлово-експлуатаційні організації вже повідомляють про готовність будинків приймати теплоносій, проте кількість об’єктів змінюється щодня. Ліміти газу для роботи підприємства поки не підтверджені, а укладання договорів із "Нафтогазом" триває. Через стан мереж і старі труби подачу тепла одразу після отримання газу гарантувати неможливо.

На 13 жовтня єдина котельня, що працює, – пологовий будинок. Вона забезпечує тепло залишками газу обсягом 50 тис. кубометрів. Подача до шкіл і дитсадків неможлива без одночасного опалення житлових будинків. Сезон стартує після укладання договору та отримання місячних лімітів газу.

Станом на кінець вересня котельні, мережі та житлові будинки Кіровоградської області були готові до запуску на 100%. Акти готовності мали 26 із 29 теплопостачальних підприємств регіону, повідомила директорка обласного департаменту ЖКГ Ольга Довжук.

Отже, початок опалювального сезону 2025 року у Кропивницькому залежатиме від наявності газу та технічної придатності систем, а підготовка проходить максимально ретельно для безперебійного теплопостачання містянам.

