Начало отопительного сезона 2025 в Кропивницком будет зависеть от наличия газа и технической пригодности систем.

Начало отопительного сезона 2025 года в Кропивницком определяют органы местного самоуправления, отмечают в Politeka.

Министерство энергетики опровергло информацию об автоматическом включении тепла с 1 ноября. Фактический запуск отопления зависит от среднесуточной температуры: тепло подают только тогда, когда в течение трех дней опускается ниже +8°C. Правительство установило официальный период подачи тепла с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026-го, однако фактическое включение сетей контролируют местные предприятия.

Руководитель "Теплоэнергетика" Александр Чельник пояснил, что подготовка к сезону сложна из-за войны и повреждения газотранспортной системы. По его словам, жилищно-эксплуатационные организации уже сообщают о готовности домов принимать теплоноситель, однако количество объектов меняется каждый день. Лимиты газа для работы предприятия пока не подтверждены, а заключение договоров с "Нафтогазом" продолжается. Из-за состояния сетей и старых труб подачу тепла сразу после получения газа гарантировать невозможно.

На 13 октября единственная работающая котельная – роддом. Она обеспечивает тепло остатками газа в объеме 50 тыс. кубометров. Подача в школы и детсады невозможна без одновременного отопления жилых домов. Сезон стартует после заключения договора и получения месячных лимитов газа.

К концу сентября котельные, сети и жилые дома Кировоградской области были готовы к запуску на 100%. Акты готовности имели 26 из 29 теплоснабжающих предприятий региона, сообщила директор областного департамента ЖКХ Ольга Довжук.

Итак, начало отопительного сезона 2025 в Кропивницком будет зависеть от наличия газа и технической пригодности систем, а подготовка проходит максимально тщательно для бесперебойного теплоснабжения горожанам.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кривом Роге: что именно повлекло за собой кризис.

Также Politeka сообщала, Дефицит хлеба в Кировоградской области: о каких рисках предупредили.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Кривом Роге: какие вакансии предлагают горожанам.