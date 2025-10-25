Високі витрати на сировину можуть змусити частину пекарів тимчасово припинити випікати житній хліб, що додатково посилить дефіцит хліба в Кіровоградській області.

Дефіцит хліба в Кіровоградській області у сезоні 2025/26 року може сягнути 100%, що спричинить нестачу продукту в регіоні та інших областях, повідомляє Politeka.

Вже зараз для переробки частково використовують польське жито, а пекарі активно застосовують балтійське житнє борошно.

Основною причиною нестачі експерти вважають небажання українських фермерів сіяти жито. Його врожайність приблизно на третину нижча за пшеницю — 40 ц/га проти 60 ц/га. Раніше дефіцит частково покривався імпортом із Білорусі, що зменшувало обсяги внутрішнього виробництва. Конкуренція з дешевими поставками змушувала аграріїв скорочувати посівні площі. При цьому жито не є популярною експортною культурою, бо попит переважно внутрішній.

Експерти відзначають, що ціна на жито стала конкурентною: якщо у 2024 році тонна коштувала 6–7 тис. грн, то станом на травень 2025 року — 12–14 тис. грн. Це призведе до здорожчання житнього хліба та його дефіциту в Кіровоградській області та інших регіонах. Родіон Рибчинський зазначив, що українське житнє борошно нині коштує 18 тис. грн за тонну, а імпортне — близько 20 тис. грн, тоді як у травні 2024 року ціна була 10 тис. грн.

Експерт попереджає, що високі витрати на сировину можуть змусити частину пекарів тимчасово припинити випікати житній хліб, що додатково посилить дефіцит хліба в Кіровоградській області та інших регіонах.

Крім того, у Кіровоградській області повідомили про подорожчання продуктів, що відчутно впливає на становище місцевих жиетлів.

Також в регіоні є можливість отримати продукти безкоштовно.

