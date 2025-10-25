Початок опалювального сезону 2025 у Одесі буде залежати від забезпеченості газом та готовності міської енергосистеми.

Таку інформацію надають офіційні джерела.

За останньою постановою Кабінету Міністрів, цього року теплопостачання триватиме до 31 березня 2026 року. Саме в цей період діятимуть державні субсидії та пільги для населення. Раніше початок подачі тепла традиційно припадав на середину жовтня, а завершення — на середину квітня, тож зміщення дати майже на два тижні означає, що мешканці будинків із даховими котельнями та ОСББ, які співпрацюють із “Нафтогаз Трейдинг”, не отримають компенсацій, якщо тепло подадуть до офіційного старту.

Заступниця мера Ганна Позднякова уточнила, що остаточне рішення про запуск системи прийматиме міська влада. Орієнтовна дата початку — 1 листопада, проте вона може змінитися через дефіцит газу або складнощі в роботі енергосистеми.

За словами посадовиці, уряд ухвалив постанову лише 8 жовтня, а нові договори “Нафтогаз Трейдинг” ще не надійшли до теплопостачальних підприємств. Через це запуск опалення залежить від подальших дій уряду та постачальника газу.

Мешканців просять заздалегідь підготувати житло: утеплити квартири, перевірити стан внутрішніх мереж та контролювати енергоспоживання, щоб у разі пізнішого старту опалювального сезону залишатися у комфортних умовах.

Жителям рекомендують заздалегідь утеплити оселі та підготуватися до можливого пізнішого початку опалювального сезону.

