Начало отопительного сезона 2025 года в Одессе запланировано на первый день ноября, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют официальные источники.

По последнему постановлению Кабинета Министров, в этом году теплоснабжение будет продолжаться до 31 марта 2026 года. Именно в этот период будут действовать государственные субсидии и льготы населению. Ранее начало подачи тепла традиционно приходилось на середину октября, а завершение — на середину апреля, поэтому смещение дать почти на две недели означает, что жильцы домов с кровельными котельными и ОСМД, которые сотрудничают с "Нефтегаз Трейдинг", не получат компенсаций, если тепло подадут к официальному старту.

Заммэра Анна Позднякова уточнила, что окончательное решение о запуске системы будут принимать городские власти. Ориентировочная дата начала – 1 ноября, однако она может измениться из-за дефицита газа или сложностей в работе энергосистемы.

По словам чиновника, правительство приняло постановление только 8 октября, а новые договоры "Нафтогаз Трейдинг" еще не поступили в теплоснабжающие предприятия. Поэтому запуск отопления зависит от дальнейших действий правительства и поставщика газа.

Жителей просят заранее подготовить жилье: утеплить квартиры, проверить состояние внутренних сетей и контролировать энергопотребление, чтобы в случае более позднего старта отопительного сезона оставаться в комфортных условиях.

Жителям рекомендуют заранее утеплить дома и подготовиться к возможному более позднему началу отопительного сезона.

