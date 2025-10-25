Для мешканців Запоріжжя, зокрема пенсіонерів, пропонують різноманітні варіанти роботи, тож розповідаємо про це більше.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі охоплює різні сфери, від продажів до складу та праці на АЗС, повідомляє Politeka.

Серед пропозицій на платформі work.ua, які варто розглянути, є позиція менеджера з продажу в компанії Олимп Авто.

Заробіток коливається від 20 000 до 40 000 гривень. Переваги цієї роботи для пенсіонерів у Запоріжжі полягають у стабільності, офісному форматі та можливості отримувати додаткові бонуси за результативність.

Працівники ведуть телефонні переговори та листування з клієнтами, виконують стратегію продажів, розвивають існуючу базу та активно шукають нових клієнтів. Ведеться повний документальний супровід у 1С, а також технічні консультації клієнтів щодо продукції.

Ще одна цікава пропозиція є для тих, хто хоче зайнятість, повʼязану з АЗС. Ця робота для пенсіонерів у Запоріжжі передбачає посаду заправника або молодшого оператора з зарплатою 15 000 гривень плюс чайові.

Компанія ОККО пропонує офіційне працевлаштування з першого дня, своєчасну виплату зарплати, оплачувану відпустку та лікарняні. Працівники отримують безкоштовне медичне страхування, яке покриває амбулаторну допомогу, лабораторні дослідження та купівлю ліків.

Основні обов’язки включають заправку автомобілів, консультування клієнтів та підтримку чистоти на території АЗК.

Для тих, хто шукає зайнятість на складі, підходить позиція комплектувальника на сучасний склад кормів для тварин компанії Кормотех. Заробіток тут пропонують від 15 000 до 18 300, залежно від тонажу та кількості змін. Графік: з 07:00 до 18:00 5 або 6 днів на тиждень.

