Для жителей Запорожья, в частности пенсионеров, предлагают разнообразные варианты работы, так что рассказываем об этом больше.

Работа для пенсионеров в Запорожье охватывает разные сферы, от продаж до склада и труда на АЗС, сообщает Politeka.

Среди предложений на платформе work.ua, которые следует рассмотреть, есть позиция менеджера по продажам в компании Олимп Авто.

Заработок колеблется от 20000 до 40000 гривен. Преимущества этой работы для пенсионеров в Запорожье состоят в стабильности, офисном формате и возможности получать дополнительные бонусы за результативность.

Сотрудники ведут телефонные переговоры и переписку с клиентами, выполняют стратегию продаж, развивают существующую базу и активно ищут новых клиентов. Ведется полное документальное сопровождение в 1С, а также технические консультации клиентов по продукции.

Еще одно интересное предложение для тех, кто хочет занятость, связанную с АЗС. Эта работа для пенсионеров в Запорожье предусматривает должность заправщика или младшего оператора с зарплатой в 15 000 гривен плюс чаевые.

Компания ОККО предлагает официальное трудоустройство с первого дня, своевременную выплату зарплаты, оплачиваемый отпуск и больничные. Сотрудники получают бесплатное медицинское страхование, покрывающее амбулаторную помощь, лабораторные исследования и покупку лекарств.

Основные обязанности включают в себя заправку автомобилей, консультирование клиентов и поддержание чистоты на территории АЗК.

Для ищущих занятость на складе подходит позиция комплектовщика на современный состав кормов для животных компании Кормотех. Заработок здесь предлагают от 15 000 до 18 300 в зависимости от тоннажа и количества смен. График: с 07:00 до 18:00 5 или 6 дней в неделю.

