Высокие расходы на сырье могут вынудить часть пекарей временно прекратить выпекать ржаной хлеб, что дополнительно усугубит дефицит хлеба в Кировоградской области.

Дефицит хлеба в Кировоградской области в сезоне 2025/26 года может достичь 100%, что повлечет за собой нехватку продукта в регионе и других областях, сообщает Politeka.

Уже сейчас для переработки частично используют польскую рожь, а пекари активно применяют балтийскую ржаную муку.

Основной причиной недостатка эксперты считают нежелание украинских фермеров сеять рожь. Его урожайность примерно на треть ниже пшеницы — 40 ц/га против 60 ц/га. Ранее дефицит частично покрывался импортом из Белоруссии, что уменьшало объемы внутреннего производства. Конкуренция с дешевыми поставками заставляла аграриев сокращать посевные площади. При этом рожь не является популярной экспортной культурой, потому что спрос преимущественно внутренний.

Эксперты отмечают, что цена на рожь стала конкурентной: если в 2024 году тонна стоила 6–7 тыс. грн, то на май 2025 года — 12–14 тыс. грн. Это приведет к удорожанию ржаного хлеба и его дефицита в Кировоградской области и других регионах. Родион Рыбчинский отметил, что украинская ржаная мука сейчас стоит 18 тыс. грн за тонну, а импортная — около 20 тыс. грн, в то время как в мае 2024 года цена была 10 тыс. грн.

Эксперт предупреждает, что высокие расходы на сырье могут вынудить часть пекарей временно прекратить выпекать ржаной хлеб, что дополнительно усугубит дефицит хлеба в Кировоградской области и других регионах.

Кроме того, в Кировоградской области сообщили о подорожании продуктов, что ощутимо влияет на положение местных жителей.

Также в регионе есть возможность получить продукты бесплатно.

Источник: agronews.ua.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кривом Роге: что именно повлекло за собой кризис.

Также Politeka сообщала, Дефицит хлеба в Кировоградской области: о каких рисках предупредили.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Кривом Роге: какие вакансии предлагают горожанам.