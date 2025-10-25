Безкоштовне житло для ВПО в Київській області надається внутрішньо переміщеним особам та іншим громадянам, які потребують допомоги, інформує Politeka.

Ця ініціатива реалізується спільними зусиллями державних структур, місцевих органів влади, волонтерських організацій і приватних власників житла, що готові прихистити переселенців.

За повідомленням Міністерства розвитку громад і територій України, забезпечення тимчасовими домівками здійснюється не лише через державні програми. Частину потреб покривають також приватні ініціативи — громадяни, які добровільно надають свої квартири чи будинки для проживання родин, що залишили домівки через війну.

Для пошуку доступних варіантів переселенці можуть скористатися онлайн-ресурсом «Там, де вас чекають». На сайті зібрані актуальні дані про вільні місця, адреси населених пунктів, а також контакти для зв’язку. Платформа допомагає швидко знайти безпечне житло та обрати оптимальний варіант розміщення.

житло, будинок, помешкання

Крім того, діє державний портал «Прихисток», який активно використовується для пошуку безкоштовного житла для ВПО в Київській області. Користувачам достатньо обрати регіон, зазначити кількість людей і переглянути доступні пропозиції. Після цього можна зв’язатися з власником безпосередньо та домовитися про поселення.

Волонтерська ініціатива «Допомагай» також пропонує допомогу. Тут регулярно з’являються нові оголошення від українців, які готові надати кімнати або будинки безоплатно.

Велику роль у процесі розміщення відіграють місцеві органи влади. Саме вони займаються координацією поселення, розподілом помешкань і контролем за умовами проживання у визначених громадах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: на що найбільше переписали цінники.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: куди звертатися за підтримкою.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: які умови потрібно виконати, щоб отримати виплати.