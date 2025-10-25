Крім того, діє державний портал «Прихисток», який активно використовується для пошуку безкоштовного житла для ВПО в Київській області.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області надається внутрішньо переміщеним особам та іншим громадянам, які потребують допомоги.

Ця ініціатива реалізується спільними зусиллями державних структур, місцевих органів влади, волонтерських організацій і приватних власників житла, що готові прихистити переселенців.

За повідомленням Міністерства розвитку громад і територій України, забезпечення тимчасовими домівками здійснюється не лише через державні програми. Частину потреб покривають також приватні ініціативи — громадяни, які добровільно надають свої квартири чи будинки для проживання родин, що залишили домівки через війну.

Для пошуку доступних варіантів переселенці можуть скористатися онлайн-ресурсом «Там, де вас чекають». На сайті зібрані актуальні дані про вільні місця, адреси населених пунктів, а також контакти для зв’язку. Платформа допомагає швидко знайти безпечне житло та обрати оптимальний варіант розміщення.

Крім того, діє державний портал «Прихисток», який активно використовується для пошуку безкоштовного житла для ВПО в Київській області. Користувачам достатньо обрати регіон, зазначити кількість людей і переглянути доступні пропозиції. Після цього можна зв’язатися з власником безпосередньо та домовитися про поселення.

Волонтерська ініціатива «Допомагай» також пропонує допомогу. Тут регулярно з’являються нові оголошення від українців, які готові надати кімнати або будинки безоплатно.

Велику роль у процесі розміщення відіграють місцеві органи влади. Саме вони займаються координацією поселення, розподілом помешкань і контролем за умовами проживання у визначених громадах.

