Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предоставляется внутренне перемещенным лицам и другим гражданам, нуждающимся в помощи.

Эта инициатива реализуется совместными усилиями государственных структур, местных органов власти, волонтерских организаций и частных владельцев жилья, готовых приютить переселенцев.

По сообщению Министерства развития общин и территорий Украины, обеспечение временными домами осуществляется не только через государственные программы. Часть потребностей покрывают также частные инициативы — граждане, добровольно предоставляющие свои квартиры или дома для проживания семей, покинувших дома из-за войны.

Для поиска доступных вариантов переселенцы могут воспользоваться онлайн-ресурсом «Там, де вас чекають» . На сайте собраны актуальные данные о свободных местах, адресах населенных пунктов, а также контактах для связи. Платформа помогает быстро найти безопасное жилье и выбрать оптимальный вариант размещения.

Кроме того, действует государственный портал «Прихисток» , активно используемый для поиска бесплатного жилья для ВПЛ в Киевской области. Пользователям достаточно выбрать регион, указать количество людей и просмотреть доступные предложения. После этого можно связаться с владельцем напрямую и договориться о поселении.

Волонтерская инициатива «Допомагай» также предлагает помощь. Здесь регулярно появляются новые объявления от украинцев, готовых предоставить комнаты или дома бесплатно.

Большую роль в процессе размещения играют местные органы власти. Именно они занимаются координацией поселения, распределением жилья и контролем за условиями проживания в определенных общинах.

