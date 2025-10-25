Сума цієї спеціальної допомоги, яку називають «сьомою виплатою», дорівнює розміру стандартної щомісячної грошової допомоги для ВПО у Черкаській області.

Українці, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, зможуть отримати додаткову одноразову грошову допомогу для ВПО у Черкаській області в розмірі 2000 гривень, пише Politeka.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Таку грошову допомогу для ВПО у Черкаській області передбачено для тих переселенців, які після переїзду офіційно працюють або займаються підприємницькою діяльністю протягом шести місяців поспіль.

Ініціатива спрямована на те, щоб підтримати фінансову стабільність внутрішньо переміщених осіб, заохотити їх до працевлаштування та самозайнятості, а також допомогти адаптуватися та інтегруватися в нових громадах.

Згідно з положеннями програми, сума цієї спеціальної допомоги, яку називають «сьомою виплатою», дорівнює розміру стандартної щомісячної грошової допомоги для ВПО у Черкаській області, тобто 2000 гривень на кожну працездатну особу.

Це означає, що люди, які офіційно працюють або ведуть власну справу, отримають додаткову фінансову підтримку як визнання їхніх зусиль із відновлення власного добробуту.

Для того щоб скористатися цією можливістю, переселенцям потрібно буде підтвердити факт офіційної трудової діяльності. У якості доказу прийматимуться документи, які засвідчують сплату обов’язкових платежів і внесків до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Також може знадобитися довідка з місця роботи, що підтверджує сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ), або копія податкової декларації для тих, хто є фізичною особою-підприємцем і звітує перед податковими органами.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Черкасах: українцям безкоштовно надають важливу послугу.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Черкаській області: у ПФУ попередили, коли українцям можуть відмовити у допомозі.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Черкасах: українців готові підтримати, що варто знати.