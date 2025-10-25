Сумма этой специальной помощи, которую называют «седьмой выплатой», равна размеру стандартного ежемесячного пособия для ВПЛ в Черкасской области.

Украинцы, имеющие статус внутренне перемещенных лиц, смогут получить дополнительную единовременную денежную помощь для ВПЛ в Черкасской области в размере 2000 гривен, пишет Politeka.

Об этом сообщила глава Комитета Верховной Рады госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Такая денежная помощь для ВПЛ в Черкасской области предусмотрена для тех переселенцев, которые после переезда официально работают или занимаются предпринимательской деятельностью в течение шести месяцев подряд.

Инициатива направлена ​​на то, чтобы поддержать финансовую стабильность внутренне перемещенных лиц, привлечь их к трудоустройству и самозанятости, а также помочь адаптироваться и интегрироваться в новых общинах.

Согласно положениям программы, сумма этой специальной помощи, которую называют «седьмой выплатой», равна размеру стандартного ежемесячного денежного пособия для ВПЛ в Черкасской области, то есть 2000 гривен на каждое трудоспособное лицо.

Это означает, что люди, официально работающие или ведущие собственное дело, получат дополнительную финансовую поддержку как признание их усилий по восстановлению собственного благосостояния.

Для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, переселенцам нужно будет подтвердить факт официальной трудовой деятельности. В качестве доказательства будут приниматься документы, удостоверяющие уплату обязательных платежей и взносов в систему общеобязательного государственного социального страхования.

Также может потребоваться справка с места работы, подтверждающая уплату единого социального взноса (ЕСВ) или копия налоговой декларации для тех, кто является физическим лицом-предпринимателем и отчитывается перед налоговыми органами.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Черкассах: украинцам бесплатно предоставляют важную услугу.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Черкасской области: в ПФУ предупредили, когда украинцам могут отказать в помощи.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черкассах: украинцев готовы поддержать, что нужно знать.