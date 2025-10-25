Новий графік руху транспорту в Кривому Розі вводиться на п’ять днів у зв’язку з ремонтними роботами трамвайних колій, передає Politeka.

Як повідомляє пресслужба КП «Швидкісний трамвай», роботи триватимуть з 27 по 31 жовтня на ділянці вулиці Військових медиків від зупинки «Площа Домнобудівників» до «Станції Кривий Ріг-Головний». Через ремонт частина маршрутів курсуватиме за зміненою схемою, а рух трамвая №25 тимчасово призупиняється.

Зокрема, маршрути №9, 14, 22 та 27 доїжджатимуть лише до «Площі Домнобудівників». Для зручності пасажирів організовано тимчасовий маршрут №0 «Площа Домнобудівників – Станція Кривий Ріг-Головний», який забезпечить сполучення між ключовими точками на період ремонтних робіт.

Розклад руху на час змін включає прибуття на «Площу Будівельників» о 8:51, 9:59, 10:33, 11:07, 11:41, 12:15, 12:49, 13:23, 13:57, 14:31 та 15:05, а до «Станції Кривий Ріг-Головний» трамваї прибуватимуть о 9:03, 9:37, 10:11, 10:45, 11:19, 11:53, 12:27, 9:25, 13:01, 13:35, 14:09, 14:43 та 15:17.

Ремонт триватиме п’ять днів, після чого рух всіх маршрутів відновлять у звичному режимі. Тимчасові зміни дозволяють пасажирам продовжувати користуватися громадським транспортом без значних затримок та забезпечують безпечний проїзд на ділянці, де відбуваються ремонтні роботи. Виконання цих заходів спрямоване на покращення якості колій, підвищення безпеки руху та комфорт для всіх користувачів трамвайної мережі Кривого Рогу.

Пасажирам варто спланувати свій маршрут відповідно до нового графіка руху транспорту в Кривому Розі.

