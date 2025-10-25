Пассажирам следует спланировать свой маршрут в соответствии с новым графиком движения транспорта в Кривом Роге.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге вводится на пять дней в связи с ремонтными работами трамвайных путей, сообщает Politeka.

Как сообщает прессслужба КП «Скоростной трамвай», работы продлятся с 27 по 31 октября на участке улицы Военных медиков от остановки «Площадь Домностроителей» до «Станции Кривой Рог-Главный». Из-за ремонта часть маршрутов будет курсировать по измененной схеме, а движение трамвая №25 временно приостанавливается.

В частности, маршруты №9, 14, 22 и 27 будут доезжать только до «Площади Домностроителей». Для удобства пассажиров организован временный маршрут №0 «Площадь Домностроителей – Станция Кривой Рог-Главный», который обеспечит сообщение между ключевыми точками на период ремонтных работ.

Расписание движения на время изменений включает прибытие на «Площадь Строителей» в 8:51, 9:59, 10:33, 11:07, 11:41, 12:15, 12:49, 13:23, 13:57, 14:31 и 15:05 будут прибывать в 9:03, 9:37, 10:11, 10:45, 11:19, 11:53, 12:27, 9:25, 13:01, 13:35, 14:09, 14:43 и 15:17.

Ремонт продлится пять дней, после чего движение всех маршрутов будет восстановлено в обычном режиме. Временные изменения позволяют пассажирам продолжать пользоваться общественным транспортом без значительных задержек и обеспечивают безопасный проезд по участку, где проходят ремонтные работы. Выполнение этих мероприятий направлено на улучшение качества путей, повышение безопасности движения и комфорт для всех пользователей трамвайной сети Кривого Рога.

Пассажирам следует спланировать свой маршрут в соответствии с новым графиком движения транспорта в Кривом Роге.

