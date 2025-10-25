Початок опалювального сезону 2025 року в Київській області забезпечує стабільне надходження тепла для всіх категорій споживачів.

Початок опалювального сезону 2025 року в Київській області стартував у Фастові та Білоцерківській громаді, повідомляє Politeka.

Фастівська міська рада видала розпорядження №198-од від 2 жовтня 2025 року через різке зниження температури та звернення медичних закладів. У пологових, педіатричних відділеннях та операційних повідомляли про нестачу тепла, тож опалення організували для всіх жителів громади без винятку.

Відповідальні підприємства забезпечують безперервну подачу енергії до усіх будівель. КП ФМР «Фастівводоканал» контролює заповнення внутрішніх систем холодною водою, а Фастівська дільниця ТОВ «Газорозподільні мережі України» гарантує постачання газу для котелень. Балансоутримувачі стежать за дотриманням температурного режиму у житлових будинках, а управління освіти координує присутність персоналу у школах та дитсадках під час запуску опалення.

Житловий фонд, котельні та соціальні заклади вже підготовлені до роботи. Створено запас палива та передбачено альтернативні джерела енергії для безперервного функціонування. З 6 жовтня відбувається заповнення внутрішньобудинкових систем водою. Мешканців закликають завершити заміну батарей, рушникосушок та труб, аби забезпечити повну готовність до сезону.

У Білоцерківській громаді соціальні установи вже отримують тепло: медичні заклади, дитсадки, школи та спортивні споруди. Житлові будинки підключатимуть залежно від погодних умов, зокрема коли середньодобова температура протягом трьох днів залишатиметься на рівні +8°C або нижче та після отримання актів готовності об’єктів.

Отже, початок опалювального сезону 2025 року в Київській області забезпечує стабільне надходження тепла для всіх категорій споживачів та створює комфортні умови у медичних, освітніх та соціальних закладах громади.

