Начало отопительного сезона 2025 в Киевской области обеспечивает стабильное поступление тепла для всех категорий потребителей.

Начало отопительного сезона 2025 года в Киевской области стартовало в Фастове и Белоцерковской общине, сообщает Politeka.

Фастовский городской совет издал распоряжение №198 от 2 октября 2025 года из-за резкого снижения температуры и обращения медицинских учреждений. В родильных, педиатрических отделениях и операционных сообщали о недостатке тепла, поэтому отопление организовали для всех жителей общины без исключения.

Ответственные предприятия обеспечивают непрерывную подачу энергии во все здания. КП ФМР «Фастовводоканал» контролирует заполнение внутренних систем холодной водой, а Фастовский участок ООО «Газораспределительные сети Украины» гарантирует поставки газа для котельных. Балансодержатели следят за соблюдением температурного режима в жилых домах, а управление образования координирует присутствие персонала в школах и детсадах при запуске отопления.

Жилищный фонд, котельные и социальные учреждения уже готовы к работе. Создан запас топлива и предусмотрены альтернативные источники энергии для непрерывного функционирования. С 6 октября происходит заполнение внутридомовых систем водой. Жителей призывают завершить замену батарей, полотенцесушителей и труб, чтобы обеспечить полную готовность к сезону.

В Белоцерковском обществе социальные учреждения уже получают тепло: медицинские учреждения, детсады, школы и спортивные сооружения. Жилые дома будут подключаться в зависимости от погодных условий, в частности, когда среднесуточная температура в течение трех дней будет оставаться на уровне +8°C или ниже и после получения актов готовности объектов.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Киевской области обеспечивает стабильное поступление тепла для всех категорий потребителей и создает комфортные условия в медицинских, образовательных и социальных учреждениях.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Киевской области: на что больше всего переписали ценники.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: куда обращаться за поддержкой.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: какие условия нужно выполнить, чтобы получить выплаты.