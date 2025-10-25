Мешканці Львова з 1 листопада можуть зіштовхнутися із певними змінами у наданні грошової допомоги, тож розповідаємо про це більше.

Зміни у грошовій допомозі у Львові з 1 листопада торкнуться малозабезпечених сімей, для яких передбачені нові правила та уточнені процедури, повідомляє Politeka.

У Пенсійному фонді нагадують, що грошова допомога у Львові з 1 листопада передбачає обов’язкову фізичну ідентифікацію для отримання виплат.

Ця вимога стосується тих одержувачів соціальної підтримки, хто отримував виплати з лютого 2022 по червень 2025 року. Без ідентифікації надходження грошей припиняється автоматично, тому важливо вчасно пройти процедуру.

Щоб зробити це, можна звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду з паспортом, скористатися послугою Дія.Підпис в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФ. Також є опція провести ідентифікацію через відеозв’язок після попередньої заявки.

Окрім державної грошової допомоги у Львові для малозабезпечених сімей передбачена підтримка від УВКБ ООН. Агентство планує виділити одноразову підтримку по 19,4 тисячі гривень на домогосподарство.

Кошти будуть надаватися для підготовки до осінньо-зимового періоду 2025-2026 років. Отримувачі у прифронтових громадах зможуть придбати тверде паливо та необхідні товари для опалення.

Пріоритет надаватиметься тим, хто проживає в населених пунктах у межах 10 кілометрів від державного кордону з Росією або лінії фронту.

Розрахунок суми виплат для малозабезпечених сімей відбувається через сумування прожиткових мінімумів усіх членів родини.

Наприклад, для сім’ї з чотирьох осіб станом на 1 листопада 2025 року сукупний прожитковий мінімум становить 11 815 гривень. Якщо фактичний дохід менший за цю суму, підтримка дорівнює різниці між прожитковим мінімумом та доходом сім’ї.

